Afirma AMLO tener un Gobierno con principios

Ciudad de México.– “No estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación, un lineamiento general. Le tengo mucha confianza al secretario de Defensa. Lo que sí es que cuando me enteré que se había generado este conflicto, me informan, les pido que se reúnan y tomen una decisión. Me presentan su propuesta y yo lo avalo, que eso era lo mejor”, reconoció el Presidente cuando le cuestionaron si sabía lo del operativo en Culiacán.

Fue en la conferencia matutina donde le preguntaron si en los próximos días van a intentar de nuevo detener a Ovidio Guzmán, a lo que respondió afirmativamente, pues no puede haber impunidad, “nada más que hay que cuidar a la población, no debe haber los llamados daños colaterales, para eso la inteligencia, más que la fuerza” señaló.

De nueva cuenta el jefe del Ejecutivo reconoció que en el caso de Culiacán falló la inteligencia, y agregó que las autoridades y el secretario de la Defensa. No previeron lo suficiente , “eso ya se dijo” y añadió que ya llegó a la ciudad un equipo de militares que hacen la respectiva investigación.

Señaló sentirse bien después de una situación como la de Culiacán: “Lo de menos es lo político. Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy”.

Finalmente, expresó “¿Pero cómo me voy? No derrotado porque dejé de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada, eso lo que más me importa en la vida, no el cargo. Cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política, decido por principios”.