Sí escribió su testamento

Tras la muerte de El Príncipe el pasado 28 de agosto, se corrió el fuerte rumor de que el cantante no dejó testamento. Por fortuna, su hijo, José Joel, en entrevista aclaró que sí existe el documento, pero se realizó hace unos quince años y del cual se desconoce su paradero.

“Por años yo le estuve diciendo a mi padre, ‘papá el testamento’. No queremos saber que hay o cuanto hay, solo queremos saber que haya un testamento. Cuando gente del calibre de mi padre fallece, esto pasa si no hay testamento. Mi papa decía, ‘no, yo no me voy a morir y no me estén fastidiando’”, afirmó.

José Joel explicó que sí hay testamento. “Parece ser que hay un testamento, pero data de hace unos 12 o 15 años, al parecer lo hizo mi papá con un abogado que tenía su edad y falleció, entonces el testamento está guardado por ahí. Y ahora me entero que las Saras lo están buscando para ver si sí o si no está”.

Continuó. “Curiosamente hasta donde sabemos, en este último año y medio no se hizo un nuevo testamento. Mi papá fue de ‘y no y no’ y pues no se hizo un nuevo testamento. También nos vamos enterando que se lo llevaron a Miami a regañadientes, con mentiras y él estaba muy incómodo allá”.

Hasta hoy, no saben el paradero del documento.