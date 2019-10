Respeta a Sara Salazar

Hace unos días salió a la luz pública que la viuda de José José, Sara Salazar, andaba tirando la basura por las calles de Miami con una bolsa de papel en la cabeza, la actriz Malillany Marín, quien la interpretó en la serie de José José, aseguró a Grupo Cantón que respeta las acciones de la viuda del cantante, pero a quien admira es al Príncipe.

“Yo respeto mucho lo que haga Sarita, yo interpreté un personaje como me lo dijo El Príncipe, no es disculpa pero a la persona que yo admiro se llama José José, a quien toda la vida voy a rendirle homenaje es a él”. La actriz aseguró que para interpretar a la polémica Sara Salazar en la serie, se tuvo que aprender de las palabras del cantante. “Nunca platiqué con Sarita, todo lo que hice en la serie lo hice a través de los ojos de José, fue mi actuación lo más transparente que pude y con mucho amor porque yo desde niña admiré al Príncipe, crecí con su música y para mí fue un gusto enorme interpretar a su esposa. La televisora realizó varias citas para que yo pudiera interpretar a Sarita, gracias a eso la puede conocer “La cubana tiene recuerdos maravillosos del intérprete de “Almohada”. “Las veces que conviví con José lo noté como un hombre muy sencillo, un hombre con el corazón lleno de amor, tuvo muchos altibajos en la vida pero nunca dejó de creer en el amor y yo con eso me quedo. José dejó una huella enorme, no solo en México, en Latinoamérica y en el mundo entero, una voz que no creo que vuelva a nacer, una voz privilegiada que Frank Sinatra dijo que si alguna vez volviera a nacer, pediría tener la voz de José José”, remató la actriz.