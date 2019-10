¿Posh qué?

SUMAN A GUERRERO AL CRUCERO DEL AMOR; SECCIÓN 44 HACE DE LAS SUYAS FRENTE A NAHLE

Más piedritas al expediente de CARLOS PACHECO (señalado en las grabaciones de sobornos entre funcionarios de PEMEX y la empresa ORO NEGRO que indaga EU) quien como le comenté anda en Polanco, Ciudad de México, ofreciendo contratos directos, el asunto es que lo hace junto con GIBRÁN GUERRERO de la empresa POSH, pues según los dos tienen acceso a gente de la 4T… La oferta son contratos de perforación y POSH daría los servicios de embarcaciones… La oferta anda rondando el 6% del valor de contrato… Lo increíble es que POSH siendo una naviera de Singapur tan grande permita que su gerente en México haga eso…

En el edificio sede de PEMEX Transformación Industrial de Villahermosa, donde están las oficinas de ROCÍO NAHLE, secretaria de Energía, se encuentra LILIA MORALES, funcionaria de la Sección 44, quien tiene trabajando en ese lugar a su familia: sobrinas, primos y hasta sus amigochas que con tan solo 3 años de antigüedad han firmado planta mientras que trabajadores transitorios y recomendados que llevan entre 12 y 15 años nada más no pueden firmar planta, ya que no son del agrado de los funcionarios, los cuales en estos meses se han dedicado al acomodo de sus hijos… Resalta el caso del funcionario RAMÓN SÁNCHEZ el cual colocó a su hijo en una plaza de especialista eléctrico arbitrariamente ya que no sabe nada de electricidad, bajo el amparo de MANUEL LLORENTE MÉNDEZ, del departamento eléctrico, que firmó el “visto bueno ” regalando al sindicato una categoría de alto nivel… LILIA MORALES es la funcionaria de trabajo del edificio sede de PTI antes Petroquímica Básica y a su parentela la contrató en niveles altos y a sus amigotas las colocó en plazas de obra determinada, utilizando el puesto sindical para beneficiarse… Habrá más.