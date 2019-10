Por Culiacán, crece popularidad

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

AUNQUE LA PRIMERA REACCIÓN DE LOS MEXICANOS POR LA…

…liberación del hijo del Chapo fue de “indignación” vs AMLO, conforme fueron pasando las horas y el propio Presidente fue explicando que se privilegió cuidar vidas antes de desatar balaceras, la mayoría empezó a avalar la polémica decisión del gabinete de seguridad. En redes sociales empezaron a surgir testimonios de sinaloenses que le agradecían a AMLO esta decisión, porque sabían de que, a pesar de las críticas, se evitó un baño de sangre. Lo curioso es que muchos de estos mensajes fueron de personajes que no apoyan a AMLO e incluso están en contra del Tren Maya o Sta. Lucía, pero reconocieron la “valentía” de Obrador de no caer en la tentación de “batirse” contra el crimen, dejando una estela de muerte y destrucción.

Contrario a lo que piensan los conservadores, que los mexicanos quieren a un Presidente de “mano dura” como, dicen ellos, fue Calderón, la realidad es que lo más anhelan es la paz, la tranquilidad, y si para ello es necesario “pactar” con el crimen, no hay problema, con la salvedad que en territorio mexicano no se queden las drogas sino que vendan toda la que quieran en EU. Este anhelo de un México en armonía, incluso con los narcos, está impregnado en todas las familias mexicanas, desde las clases sociales bajas hasta los ultrarricos, que han padecido el flagelo de la guerra iniciada con Calderón. Así que AMLO, con el gesto de privilegiar vidas en lugar de sacar las tanquetas en Culiacán, contribuyó a generar, precisamente, esta paz tan anhelada por las familias mexicanas.

A nadie debe extrañar que después de los hechos en Culiacán y aunque la prensa nacional e internacional se desgarre las vestiduras por la liberación del hijo del Chapo, la aprobación de AMLO se dispare hasta las nubes, porque muchos antiObrador ahora sí se dieron cuenta que este Presidente está dispuesto a llegar hasta el límite para pacificar al país.