Le rompió el corazón al joven Angelo Diep

Los Wapayasos siguen en la línea del escándalo y para muestra un botón. Pues después de arrasar en las redes sociales con la noticia del borracho que se atragantó con un pepino en su pasado show en una discoteca gay del Estado de México, ahora, su camarada, el cantante Angelo Diep asegura que el Wapayaso, Bruce Santillan, le rompió el corazón. En exclusiva para Grupo Cantón el artista confesó.

“Como no me va a gustar Bruce, me rompió el corazón, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Él es muy lindo, me encanta que es muy tierno, es muy joven todavía, me encanta que es muy accesible a las personas de la comunidad gay… Lo que más admiro de él es que está muy dedicado a su trabajo y que está buenísimo”, dijo el cantante.

Ellos se conocieron hace tiempo. “Tenemos ya de conocernos cerca de tres años, nos conocimos cuando grabamos unas capsulas para la marcha gay, pero cuando empezamos formalmente a trabajar fue en este año, cuando grabamos el video de ‘Quien pompo’ de Chico Che, desde ahí nos empezamos a llevar muy bien”.

Los Wapayasos, Horripicosos y Angelo preparan una pastorela. “Estamos trabajando muy duro para lo que será nuestra pastorela Angelo de Belén en el Teatro de la República de la CDMX, yo saldré del Arcángel Gabriel, va a ser una pastorela de matiné para toda la familia que se va estar presentando del 14 al 22 de diciembre”, dijo Diep.

Una persona muy allegada la producción de los Wapayasos aseguró que Angelo y Bruce presuntamente sostuvieron una relación de dos meses y que por eso Angelo se encuentra destrozado.