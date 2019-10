Derrota, cuando El Chapo huyó

MAESTRO, AMLO Y TRUMP ACORDARON CONGELAR EL TRÁFICO DE ARMAS AL PAÍS.

-Ojalá que USA cumpla, porque el armamento que trae el crimen organizado por culpa de ese ilegal comercio es pavoroso. Donald le habló a Obrador para expresarle su solidaridad en el caso Sinaloa. -Una llamada que ojalá le tape la boca a los críticos que querían la captura de El Chapito pese a los cientos de muertos que provocaría. Don Andrés citó que su doctrina gubernamental es hermandad, no violencia y amor al prójimo. -Que podría funcionar con la inmediata legalización de la droga: si no se prohíbe, no hay clientes… Para Morena, no lograr la detención de Ovidio Guzmán no es una derrota. -Derrota y ridículo, cuando su papá El Chapo se les escapó de la cárcel a Fox y a Peña, o cuando Calderón le hizo al tío Lolo durante todo su sexenio reiterando que “ya casi” lo capturaba, y nada… Un juez le negó amparo a Romero, quien buscaba desbloquear sus cuentas bancarias. -Que ya se las confisquen para que él o su familia no transfieran las millonadas al extranjero: aquí robó, aquí se quedan. Proponen crear el Instituto Nacional de Regularización y Control de la Cannabis. -Fox va a levantar la mano autoproponiéndose para dirigirlo. También se pedirá que la mariguana sea sembrada en las zonas de mayor marginación. -Entonces no la podrán sembrar en los fértiles campos del lujoso rancho de San Vicente del Pasón…