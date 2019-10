Ama los “piropos”

Karla Vallín, la hija del guitarrista de Maná, está estrenando su sencillo “Piropos”. Se trata de una banda rítmica en la que ella ha puesto el corazón. En exclusiva para Grupo Cantón, la cantautora jalisciense explicó de qué va su material.

“Mi padre es Sergio Vallín, guitarrista de Maná, estoy muy orgullosa de él, lo quiero mucho y le he aprendido muchas cosas. Siempre me ha estado guiando en mi carrera, está al pendiente de todo lo que hago. Para mí todo el grupo de Maná es de la familia, todos son súper lindo conmigo, me apoyan mucho. Mi papá me produjo mi primer sencillo, pero ahora ya estoy con mi nuevo trabajo, ‘Piropos’, un tema que es totalmente independiente”.

Karla compone sus propias rolas desde hace tiempo. “Estoy muy contenta, la gente ha reaccionado muy bien, me encanta que escriban y me digan que les gusta el tema”.