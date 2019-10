Adriana Louvier: “no tengo problemas en hacerme tratamientos para embarazarme en el caso de que no pueda tener un bebé en un tiempo razonable”

Adriana Louvier, quien hizo la película: “Recuperando a mi ex” el año pasado está casada con el modelo brasileño Carlos Salas, “Guto” con el que comenzó su noviazgo hace 10 años y hace 2 se casaron. ¿Se casaron por la iglesia?

“No, aunque los dos somos católicos por familia pero no somos tan practicantes, creemos en Dios y a mí me gusta ir a la iglesia cuando tengo ganas pero nosotros hicimos una ceremonia no religiosa sino con nuestros familiares, con amigos, en donde dimos nuestros votos en un jardín hermoso en Tepozotlán”.

¿A veces tantos años de noviazgo antes de casarse hacen que el matrimonio no funcione tanto?

“Nosotros estábamos casados desde antes en el sentido de compromiso y desde que firmamos realmente no cambió nada, ahora lo que queremos es un hijo y espero que no me tarde en embarazar porque realmente nos encantaría tener un bebé pronto, siempre he pensado en tener una niña pero después de ver ciertas cosas en la vida con mis amigas lo más importante es que estén sanos, que tengas un bebé que esté bien, lo único que uno queremos es eso”.

¿Te harías inseminación?

“Sí, yo no tendría ningún problema de hacerme un proceso de tratamientos, es muy válido aprovechar los tratamientos que están hechos para ayudar a las parejas en el caso de que no puedas tener a tu bebé en un tiempo razonable,”.

¿Tu marido sigue siendo modelo?

“Sí él sigue en eso, le va muy bien. También es influencer de deportes, coach, empresario de gimnasios, todo lo que tiene que ver con el deporte que es lo que a él más le gusta y le apasiona y hace que viva contento”.

¿Eres tímida?

“No soy tímida pero si soy reservada: ¿Si a mí me pasara, yo qué haría?”

¿Si tu marido te fuera infiel como te ocurrió en la novela “Caer en Tentación”, lo perdonarías?

“Ahorita te puedo decir que sí por todos los años que tengo con él pero a lo mejor sucede y te digo: -no puedo con esto-”. Dijo la guapa ojiverde Adriana Louvier quien tiene 39 años y su marido tiene 34.

¿Haces escenas de desnudos fuertes en la actuación?

“He hecho escenas de sexo pero no estando desnudos”.

¿Sales muy naturalita casi sin maquillaje?

“Me gusta la naturalidad, solo uso rímel y me pinto la boca un poco”.

¿Qué tienes planeado hacer ahora?

“No quieres hacer lo mismo a los 20 años que quieres estar en todos los proyectos de actuación que surjan que a los 39 años, La verdad lo que me gustaría es tratar ya de embarazarme y tener un hijo pero bueno tiempo al tiempo”.

¿Le vas a poner Adriana si es nena?

“No, a mí me gustaría que mi hija tenga su nombre con su propia personalidad”. Concluyó la bella Adriana Louvier.