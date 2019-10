10 segundos para forzar una cerradura inteligente

A nuevas eras, nuevas tecnologías, y nuevas formas de seguridad surgen para cuidar nuestro patrimonio. Últimamente se ha puesto en boca de todos las cerraduras inteligentes, estas necesitan solo la huella dactilar del propietario para desbloquearse y permitir el acceso; sin embargo, gracias a un usuario de twitter, se ha descubierto que esto no es nada conveniente.

Andrew Tierney es un especialista de seguridad, quien a través de su cuenta de twitter puso a prueba el dispositivo Pineworld Keyless Smart Door Lock, que va equipado con identificación por radiofrecuencia, WiFi, PIN y huella dactilar.

Al prinicipio, trata de forzar la cerradura a base de imanes, lo cual resulta infructífero, luego, inspeccionándolo más a fondo descubre una placa de metal color plata que funciona como una cerradura mecánica de reserva.

That's where the backup mechanical lock pushes up on to engage the clutch. It's inside the lock though, so what's the issue? pic.twitter.com/KgpaVpXsJF

But what's that silver bit at the bottom?

Luego, con ayuda de un taladro, logra traspasar el hierro para insertar un destornillado, levantar un componente y abrir la cerradura inteligente; todo el proceso dura menos de 10 seg.

Well, this is the issue.

I can drill through the side of the die cast housing in 2 seconds.

It's not loud, and it doesn't need special tools. pic.twitter.com/nZy9rBtEbz

— Ask Cybergibbons! (@cybergibbons) September 24, 2019