Sin miedo a la mafia

Like

A pesar de los enfrentamientos que se dieron en Culiacán, Sinaloa, por la detención del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, el puertorriqueño Chayanne no cancelará su presentación que tiene programada para el próximo 23 de octubre en el Foro Tecate.

Así lo dio a conocer, Ocesa en un comunicado, en el que informó que el espectáculo del cantante que ya lleva varias ciudades en nuestro país se llevará a cabo conforme a lo agendado. “La gira del puertorriqueño por nuestro país se lleva a cabo sin ningún contratiempo. Lamentamos los acontecimientos sucedidos en Culiacán”, señala el texto.

Recientemente el artista de “Provócame” se presentó ante más de 8 mil fans en Guadalajara en donde realizó cuatro fechas como parte de Desde el Alma Tour. Durante el concierto, Chayanne cautivó a sus fans desde el primer momento en que apareció vestido de negro con su típica chaqueta de cuero para entonar en coro con la multitud “Torero”.

Apenas cantó el primer tema y el público ya estaba a sus pies, el cantante se quitó la chaqueta y portando una camisa sin mangas y ante los gritos de las fans entonó “Humanos a Marte”, acompañado de seis bailarines.

Luego se abrió uno de los primeros espacios con temas lentos como “Dejaría todo” y “En el centro de mi corazón”, para luego agradecer a “Jalisco por esta cita aquí”. Entre ovaciones continúo con el particular romanticismo de “¿Qué me has hecho?” y “Madre Tierra”, entre gritos, Chayanne estuvo cantando sin que la sonrisa se borrara de su rostro, presentó a los bailarines que le acompañaban y tras casi hora y media de show, salió.