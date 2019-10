Logra congelar tráfico de armas

En su último día de trabajo por Oaxaca, durante la entrega de recursos a autoridades de usos y costumbres, el Presidente recordó la decisión del Gabinete de Seguridad ante los hechos registrados el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, y reiteró que “el amor al prójimo es la doctrina de este gobierno”.

Y expresó para no dejar ninguna duda: “Respaldamos las decisiones del Gabinete de Seguridad para proteger la vida de las personas en Culiacán, Sinaloa. No puede valer más una captura. Esa es la diferencia de nuestra estrategia. Nosotros no queremos la guerra. Sostenemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Lo sucedido en Culiacán, Sinaloa fue aprovechado de inmediato por los neoliberales, los conservadores, los enemigos que desean a toda costa el fracaso de este gobierno, que viene con todo para eliminar de raíz la corrupción.

Pese a las críticas, a quienes veían a este gobierno “humillado y derrotado” por el crimen organizado, les salió el “tiro por la culata”, pues dicha decisión fue avalada por el mandatario estadunidense Donald Trump, quien no dudo en llamar y reconocer al hombre, al Estadista Andrés Manuel López Obrador.

La experiencia política del Presidente de México también quedó de manifiesta, al aprovechar la coyuntura y expresar su preocupación sobre la política de EU en torno a la venta de armas, solicitando a su homólogo una acción conjunta para evitar el tráfico de armamento hacía nuestro país.

La respuesta fue inmediata y afirmativa Y aquí, debemos decirlo, lo que valen son los resultados, la decisión del gobierno fue determinante: se evitó una masacre de gente inocente, de la cual la sociedad ya está cansada y estos son los resultados que espera y que el mandatario está dando. Mañana continuaremos Arreando al Elefante.