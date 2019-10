Esto dijo Jesús Corona sobre el “juego sucio” de Tigres

Más allá de lo que ocurrió con Tigres de la UANL en el estadio Luis “Pirata” Fuente, el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, aseguró que lo más importante es el apoyo a Veracruz y la unión de los futbolistas.

La noche del viernes, Veracruz y Tigres decidieron parar en señal de protesta y apoyo a los primeros, los locales tres minutos y sus rivales solo lo hicieron uno, por lo cual marcaron dos goles mientras los de Tiburones Rojos permanecían inmóviles en la cancha, lo que provocó críticas a los de la UANL.

Pero “Chuy” Corona dejó en claro que no se trata de señalar, “si Tigres hizo o deshizo, si fue solidario o no, creo que lo más importante es que todos estamos en la postura de mostrar unidad, no de señalar”, dijo.

En declaraciones a los medios en el estadio Azteca, tras la derrota 2-3 ante Morelia, el portero confía que en un futuro “también ellos se unan a la causa que necesitan nuestros compañeros, ese respaldo, se trata de solidaridad de todos los jugadores”.