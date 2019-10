Está listo para cosas grandes

Ciudad de México.- En un duelo espectacular de principio a fin, Star Jr. logró sobreponerse a la adversidad, ya que su compañero Valiente estaba eliminado, y en un final de alarido logró zafarse de La Mística, llave que le ha dado grandes glorias a Místico, para volteársela por una Enredadera y llevarse el Torneo de la Gran Alternativa 2019.

El dramático y emotivo triunfo pone a Star Jr. en los reflectores y con la posibilidad de figurar en planos estelares, pues demostró que los consejos de su padrino Valiente los aprendió muy bien, ya que para convertirse en el vencedor de la Gran Alternativa, venció a dos grandes: Bárbaro Cavernario y Místico, al primero en la Final de la segunda fase y, al segundo, en la última caída del torneo.

Y en entrevista con Grupo Cantón el joven gladiador se muestra muy contento por la victoria: “Me sabe a gloria, me sabe a amor, me sabe a felicidad, no puedo expresar toda la emoción que tengo, todas las ganas de seguir gritando y quedarme arriba del ring, de luchar otra caída más y que la gente se quede ahí”.

“Quiero dar gracias a Dios, gracias al esfuerzo, gracias a mi padrino y al Consejo Mundial de Lucha Libre que me brindó la oportunidad de estar en este gran torneo para poderles demostrar que tengo madera; y así como voy empezando no lo voy a soltar y me voy a aferrar a seguir en los planos estelares”, externa. Agrega que de ahora en adelante no habrá cosas difíciles para él, porque ya se demostró a sí mismo que puede enfrentar y vencer a los grandes.

APOYO INCONDICIONAL

Por su parte, Valiente aseguraque disfrutó mucho esta batalla porque fue espectacular y aérea.

“Logré mi objetivo de llevar a Star a ganar el torneo y hubo algunos medios que dijeron que Star me había llevado a mí al triunfo, y eso en vez de darme coraje me da gusto, porque eso quiere decir que mi trabajo dio buenos resultados”, explica.

Finalmente, le pide a Star Jr. mantener los pies sobre la tierra, “esperemos que sea el principio de una gran carrera y una gran trayectoria, que te sigas manteniendo en los planos estelares; más que nada, en el gusto del público, que es el que nos pone en ese lugar o nos quita”.