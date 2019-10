Embriagó de nostalgia a la Perla Tapatía

Like

La banda estadounidense Guns N’ Roses demostró la noche del pasado viernes en la capital tapatía que más allá de las anécdotas, siguen siendo esa digna banda capaz de permanecer en el gusto del público. La agrupación, que cantó lo mejor de sus éxitos en el estadio de Guadalajara hizo que el público saliera feliz.

Desde semanas antes, ya la gente aguardaba eufórica la llegada de la fecha de esta banda liderada por Slash, Duff y Axl, quienes junto a sus compañeros se entregaron como en los buenos tiempos. Aquellos en los que cimbraron el mundo, no en balde el hard rock mundial les debe tanto.

El público que abarrotó el Monumental Estadio Jalisco fue arropado con el concierto del año, cimbrando el recinto hasta sus cimientos apenas al sonar el primer tema “It’s So Easy”, que hizo que a más de uno le brotaran lágrimas de emoción, luego de ver a los tres miembros originales de la banda reunidos después de más un cuarto de siglo y dar un repaso por su historia a lo largo de tres horas de concierto en el que sonaron todos sus grandes éxitos como “November Rain” y “Knocking on the heavens door”.

El público gozó también de “Mr. Brownstone” y “Welcome To The Jungle”, con un subidón de ánimo importante en un setlist bastante peculiar, sobre todo por el orden de las canciones que no hacen sino potenciar la grandeza del grupo a los ojos de su público.

El concierto tuvo altibajos y sonaron bastantes temas lentos como “Don’t Cry”, “This I Love” o “Better”, estas dos últimas del polémico disco “Chinese Democracy”, sin embargo, también tuvieron oportunidad de armar momentos álgidos con “Attitude”.