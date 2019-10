Like

Ahora que Biby Gaytán regresó a los escenarios como protagonista de la obra musical Chicago, sus hijas Ana Paula y Alejandra Capetillo aseguran que son su fan número uno. En exclusiva para Grupo Cantón las jóvenes confesaron que aunque les gusta la farándula el estudio es lo primero.

“Ahorita las dos estamos estudiando, a mí (Ana Paula Capetillo) me falta un año y a ella (Alejandra Capetillo) le queda toda la carrera. Estoy estudiando comunicación, pero me llama mucho la atención la actuación, me encanta, pero primero tenemos que acabar nuestras carreras.

Por su parte Alejandra dijo estar contenta de estudiar Negocios internacionales. “Estoy feliz con mi carrera, me encanta. También estamos felices de saber que mi mamá (Biby Gaytán) y mi papá (Eduardo Capetillo) respetan mucho nuestras decisiones. Ella está haciendo un trabajo extraordinario en Chicago.