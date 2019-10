Despreciado en el Baby´o

Un mal trago fue el que pasó el actor Rodrigo Vidal y su familia este fin de semana en Acapulco. Y es que el deseo de celebrar el cumpleaños de su mamá en el famoso club nocturno de Acapulco, terminó convertido en un desagradable episodio para el también productor, quien aseguró a través de sus redes sociales haber sido discriminado, humillado y maltratado por el personal del lugar.

Vidal se encontraba en el puerto junto a su esposa y su madre, y decidieron festejar el cumpleaños de esta última en el Baby’O, el reconocido antro en donde Luis Miguel era el rey en los años 90. Sin embargo, la velada se puso mal pues Vidal y los suyos no pudieron entrar al lugar tras estarse esperando por más de dos horas.

“Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el @babyoacapulco. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. Nos dejaron en la calle”, posteó el actor en su red social.

En el mismo post, Vidal compartió un video para mostrar cómo ya no había nadie en la entrada del club. “Llegamos desde las 11:30 de la noche, son las 2:20 de la mañana y no nos dejaron entrar. Dejaron entrar a todo mundo. No hay gente formada, no hay nadie… No hay forma de comunicarse, es indignante”, expresó en el clip.

A través de un comunicado de prensa de la oficina del actor, se dijo que el artista fue insultado por la gente de la disco.

“Esperaron durante tres horas para pasar… Fueron víctimas de un total grado de discriminación”.