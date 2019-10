Expresidentes, expresidiarios…

MAESTRO, AMLO DIJO A SOLDADOS QUE “TODOS DEBEMOS DEFENDER LA VIDA”

-La propia y las de los demás, y lo prudente no quita lo valiente, o la de ocho columnas sería: “El Chapito, capturado en operativo que dejó más de 500 muertos”. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que no indagará a expresidentes, a menos que los ciudadanos se lo pidan. -La porra mexicana los saluda, se las mienta y los quiere ver en la cárcel: a los expresidentes les falta ser expresidiarios. Don Andrés se comprometió a elevar el salario mínimo cada año para asegurar la ratificación del T-MEC. -Mucho se T-MEC que la decisión no les va a gustar a empresaurios explotadores… Romero busca amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. -El mayor amparo: la protección de expresidentes tan corruptos como él, ya lo perdió y para siempre. Romero Deschamps redactó que siempre buscó el fortalecimiento y la consolidación de Pemex como empresa eficaz, eficiente y competitiva. -¿Entonces por qué durante 26 años la chupeteó cual vampiro huachicolero? El exlíder sindical agregó que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana transitó esos cinco lustros de “dificultad financiera extrema” sin un solo retroceso en condiciones de trabajo. -Tan “extrema”, que junto con los mandatarios vendepatrias dejó a Pemex en coma, a punto del rigor mortis.