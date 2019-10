Van por La Gran Alternativa

Este viernes se lleva a cabo la final del Torneo Gran Alternativa en la Arena México, evento que cada año organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para brindarle oportunidad a los jóvenes luchadores de proyectarse hacia las luchas estelares.

En esta edición 2019 los finalistas son Fugaz y Star Jr., el primero apadrinado por Místico y, el segundo, llevado de la mano por Valiente; el joven que se corone con su pareja tendrá como recompensa la oportunidad de participar por algún título de la empresa Seria y Estable.

Grupo Cantón platicó en exclusiva con Valiente y su ahijado, quienes dijeron estar listos para competir y llevarse la victoria, pues la intención del primero es llevar hasta los cuernos de la luna a Star Jr.

“Será una lucha de dos parejas de técnicos, pero al son que nos toquen estamos listos para llevarnos la victoria. Nunca he luchado de rudo, pero no importa, lo que queremos es llevarnos el triunfo. No buscamos conquistar aplausos, sólo queremos que Star Jr. y Valiente cumplan el sueño de ser campeones de este importante torneo”, señaló Valiente.

El veterano luchador, con 22 años de trayectoria, recordó que ha tenido la suerte de debutar a muchos jóvenes con hambre de triunfo como Místico, entre otros, que ahora son estrellas de la empresa, por lo que le gustaría contribuir a que su ahijado Star Jr. cumpla su sueño de llegar a las luchas estelares y en un futuro seguir haciendo pareja con él.

“Ya conquistamos el primer objetivo que fue superar a las ocho parejas que participaron en la segunda fase eliminatoria; superamos a Espanto Jr. y Bárbaro Cavernario para llegar a la final y ahora hemos estado entrenando muy fuerte para llevarnos el título. Él (Star Jr. tiene mucha hambre de triunfo, como otros luchadores que llegan a las filas del CMLL con una maleta llena de ilusiones y me reflejo en ellos, por lo que queremos llevarnos el triunfo no sólo para Star, sino para todos los novatos”, dijo Valiente.

Por su parte, Star Jr. agradeció el apoyo que le ha dado su padrino Valiente, quien se ha preocupado y ocupado para darle consejos y poder ser mejor en el ring. “Mejor padrino no me podía tocar. Vamos con todo con esa hambre para ganar. Estamos muy bien acoplados, sabemos que es difícil pero no imposible para poder vencer a Místico y Fugaz”, mencionó.

Agregó que independientemente del resultado en la final, le gustaría formar una pareja formal con Valiente, ya que se han entendido muy bien arriba del ring. “Gracias a las oportunidades que me han dado, ahora buscaré abrirme camino en la Arena México, estando al lado de un grande como es Valiente, pues deseo llegar muy lejos en mi carrera profesional y esta es una gran oportunidad. Voy a seguir picando piedra hasta verme en las carteleras de las luchas principales y estar en las estrellas. Todo luchador tiene el sueño de triunfar en la Arena México o Coliseo y yo no soy la excepción. No vamos a escatimar nada y queremos el triunfo este viernes”, finalizó Star Jr.