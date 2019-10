La primer planta del mundo en “tomarse” una selfie

“Pete” es el nombre de un helecho que se ha vuelvo la primer planta en tomarse una fotografía selfie, y todo gracias al experimento llevado a cabo en el zoológico de Londres.

El especialista en tecnología de conservación del zoológico, Al Davies se siente más que satisfecho con los resultados: “Pete ha superado nuestras expectativas y actualmente está tomando una foto cada 20 segundos”.

This is the world’s first plant selfie – a photo taken by Pete the plant of himself at @ZSLLondonZoo’s #RainforestLife exhibit! Read about how we’re revolutionising #conservation #technology here: https://t.co/oXK4ggCX6M pic.twitter.com/eyt8pcTQPP

— Dominic Jermey (@DomJermey) October 17, 2019