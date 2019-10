¡Qué chulada la Paris Hilton! Ella huele a “Electrify”, su nuevo perfume. Vino a México de promoción y pasó muy poco tiempo sin la fragancia en la mano. De hecho, nos roció de pies a cabeza a quienes compartimos con ella un ratito en Cuídate de la cámara.

Sus productos son un éxito en Sanborns y Sears. Sabe darse a querer. En México los fans fueron al aeropuerto a recibirla y en el programa que grabamos de Edy Smol, todos querían foto. Bueno, hasta el equipo técnico, que están bastante acostumbrados a convivir con celebridades y a no tomarse la foto, le pidieron la selfie a la divina rubia.

Paris muy platicadora. La también DJ, fue a varios programas de tv y radio y se dio tiempo de hacer firma de autógrafos. Quedó muy formal con Talina Fernández en presentarle un tío. Y no va a creer cual fue el único requisito que le pidió la Dama del buen decir. “Que la haga reír”, dijo. A lo qué Paris le causó mucha gracia. Aseguró que ella se encargaba. Es más, hasta dijo que por qué no hacían un reality para buscarle novio a Talina. Pero esto no sé si lo dijo en broma. Me pareció excelente día.

Hilton se cambió varias veces de ropa para hacer la portada de Estilo de D.F., ahí mismo en el foro. Y cero diva. Estuvo monísima con el equipo de “stylist” del show y todos felices.

Ahí está la diferencia. Eres amable y la gente termina por enamorarse de la celebridad. Llevaba un súper equipo de maquillaje y peinado que no dejó de cuidarla ni un segundo. Le acomodaban el pelo, el vestido, pero les soy sincera. No más estaban desquitando el sueldo, porque a Paris Hilton no se le movía nada. Es una diva total de las que nos cae bien. Cercana y amorosa.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! No dejen de ver el capítulo donde aparece Paris Hilton. De veras, se van a enamorar de la mujer que le ha correspondido a México en los momentos más dóciles, de la celebridad, y de la bella mujer que es. Disfrute de su fragancia y déjese electrificar.