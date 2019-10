Se salva de ser “echada” a la calle

Like

Luego de que trascendió hace unos meses de que la actriz Sabine Moussie iba a ser desalojada de su casa por un presunto embargo que su ex pareja Jorge Peralta no supo solucionar porque se le inflaron los adeudos, ahora la actriz de Dos más dos asegura que ya todo está arreglado y que no hay de qué preocuparse. En exclusiva para Grupo Cantón la estrella compartió.

“Todo está bien, todo está maravilloso, parece que todo está arreglado y por eso doy gracias a Dios. No me van a desalojar de mi casa, ya está todo arreglado, él (Jorge Peralta) ya puso los papeles y los documentos en manos de los abogados para levantar esa cosa que fue falsa, fue una hipoteca falsa, así que estoy tranquila”, dijo.

La actriz confesó que ya está en buenos términos con su ex Jorge Peralta. “A la fecha no tenemos mucha relación, ya fumamos la pita de la paz, estamos tranquilos, todo en función de que los niños estén tranquilos y puedan estar bien con los dos”.

Por otra parte, la actriz se dijo dichosa de estar gozando de buena salud y por eso está trabajando duro en la obra Dos más dos con todo y tacones. “Estoy muy bien gracias a Dios, ya puedo usar tacón, traigo mis escaleras personal en la obra Dos más dos en el Jorge Negrete, me pongo mis tacones y me siento bien, pero también uso tenis y zapatillas bajitas”, remató la villana de las telenovelas.