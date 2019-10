Jaló hasta con “el perico” para ir a Las Vegas

Like

La actriz, Carmen Salinas desveló el pasado miércoles la “Estrella” número 93 que le fue otorgada en el Paseo de la Fama en Las Vegas, durante el evento la intérprete de “La Corcholata” dio un breve discurso de agradecimiento. Carmen fue conmemorada por sus 55 años de trayectoria como actriz, productora y directora de varias de las producciones mexicanas más famosas.

“Gracias a todos, estoy tan emocionada por esta Estrella, es un reconocimiento que me da mucho orgullo porque es para todos mis paisanos que están aquí y los que están allá en México, pa toda mi gente. Gracias a Dios por todo lo que me ha dado. También estoy feliz de que me hayan asignado un día en esta gran nación, gracias”, dijo Carmelita emocionada al borde del llanto.

Lo curioso del caso es que nuestra querida Carmelita, en esta ocasión se fue muy bien acompañada, pues acudió a recibir su estrella con su nieto, el actor Manuel Monge Plascencia, Carmen Plascencia, su hermana Elena y su hermano Manolito, su hija María Eugenia Plascencia y su yerno Manule Monge papá.