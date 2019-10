Festival Latino de Salsa se consolida en México

El segundo Festival Latino de la Salsa se llevará a cabo este viernes 18 de Octubre en la Arena Ciudad de México y en esta ocasión contará con la participación del cantante nicaragüense Luis Enrique, el puertorriqueño Willie González y el colombiano Diego Morán.

Grupo Cantón platicó en exclusiva con Diego Moran y éste aseguró que es muy importante que en México se estén llevando a cabo este tipo de festivales como se hacen en Miami, Barranquilla, Puerto Rico o Nueva York pues “esto permite darle para arriba a la salsa mexicana”.

“Yo llevo ocho años viniendo a cantar a México y es impresionante la forma en que el público mexicano hace de nuestra música unos éxitos. Antes yo no era un cantante tan reconocido, pero cuando participé con el maestro Alberto Barros en el primer Tributo a la Salsa colombiana, canté los temas Sobredosis, No le pegue a la negra (La rebelión) y Pal Bailador, y eso me lanzó a la fama internacional. Ahora mismo vengo y me piden La murga, Quítate tú, entre muchos más, y los mexicanos me ayudaron a posicionar mi carrera”, señaló.

Agregó que viene a entregar lo mejor de su repertorio en este segundo Festival Latino de la Salsa, donde se hará acompañar de músico mexicanos y que le gustaría, si los tiempos lo permiten, hacer algo junto con Luis Enrique y Willie González. “Sería muy interesante que pudiéramos mezclar nuestra música y estilos”, finalizó.

¿SABÍAS QUÉ?

En el Primer Festival Latino de la Salsa que se celebró en México participaron Óscar de León, Víctor Manuelle y Eddie Santiago