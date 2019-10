Evade Secretaria del Bienestar el pago retroactivo de la pensión alimentaria

Hugo Hernández

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la ciudad, Almudena Ocejo, evadió el pago pendiente que se tiene a más de 830 mil personas mayores, a través del programa de pensión alimentaria, y señaló que la transición que hubo entre del programa local al del gobierno federal, originó ese tipo de desfase.

“Fue el pase de estafeta de un programa de la Ciudad de México al programa, ahora federal, y la complejidad de ir armonizando ambas legislaciones porque no podíamos transformar tampoco inmediatamente o modificar la ley en la Ciudad de México”, enfatizó.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos y de Atención al Desarrollo de la Niñez, en el Congreso local, la funcionaria no quiso responder a la pregunta que le hizo el diputado panista, Pablo Montes de Oca. “Con todo respeto secretaria. Sólo quiero saber si se les pagará los tres meses retroactivos que se les dejó de pagar a las personas de la tercera edad, porque ya es mucha la molestia”.

En contestación, Almudena Ocejo dijo que se estableció un convenio entre el Gobierno federal el gobierno de la ciudad para poder hacer esta transición y mantener en ambos casos la normatividad que pudiera garantizar una actuación dentro de la norma “pero nos toca ahora, y junto con la colaboración de todos ustedes, darle una nueva dimensión a todo este andamiaje normativo para la política de envejecimiento en la ciudad”.

Actualmente, existe un padrón de 830 mil personas mayores que pueden acceder a la pensión alimentaria, es decir, un 58 por ciento de más beneficiarios de dicho programa, según el padrón actualizado del Gobierno de la Ciudad.

La Secretaria dio a conocer que la entrega de las tarjetas del bienestar ha finalizado, por lo que ahora la dependencia a su cargo sólo colabora con información y acompañamiento a las personas mayores que tengan alguna duda todavía.

“El padrón de las personas mayores aumentó significativamente, pero antes tenían acceso a otro tipo de pensión, pero no todos tenían acceso a la pensión del gobierno federal, por lo que unos recibían sólo 1,200 pesos mensuales”, expresó.

En Álvaro Obregón y otras alcaldías, la población de la tercera edad está molesta porque a muchos no les ha llegado su pensión, pero en otros casos les deben no tres meses, sino un semestre y aún no les pagan, por eso el reclamo.

“Creo que estamos en la ruta correcta. No es sólo programas sociales, es un gran fortalecimiento de los servicios, tú puedes tener un recurso económico que sin duda es fundamental para cubrir necesidades básicas en el caso de las personas mayores medicamentos y sobre todo acceso a la alimentación”, destacó.

Insistió que en la Ciudad de México se está fortaleciendo el modelo para el envejecimiento digno, “lo que buscamos es una ciudad digna para envejecer y una ciudad digna y saludable para envejecer, lo que implica atender no una de las dimensiones de las personas sino muchas, en especial acceso a la justicia y a la protección y la convivencia”.