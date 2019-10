Temporada 2 de Luis Miguel

Like

Roberto Palazuelos, está de regreso en la televisión con un nuevo proyecto que ya genera mucha expectativa. Se trata nada más y nada menos de un reality show donde mostrará gran parte de su vida de lujos que actualmente goza en Miami y México. El originario de Acapulco te mostrará como ser un niño bien. En entrevista con Gustavo Adolfo en De Primera mano, El Diamante negro confesó que sí habrá segunda temporada de El Sol, además de que dio detalles de su nuevo programa en MTV.

“Miky nunca se rió de mí, porque él no es así, y por otro lado no le reclamé que no veía a su hija Michelle, ni tampoco le reclamé de su mamá. Ya hice las pases y le deseo todo el éxito del mundo en la segunda parte de la serie de Luis Miguel y a Toño Cue y a Miguelito Alemán, yo creo que sí va a haber, están mal informados señores, va a haber y también de Palazuelos”, dijo El Diamante negro. Por otro lado, compartió que su reality contará puras verdades.

“Que culpa tengo de ser mexicano y ser amigo de los hijos del presidente. Se siguió el rollo… Tuve muchos amigos porque llegaban a jugar los hijos de los Secretario de Estado (A los Pinos), entonces yo convivía con ellos y entonces cuando algunos de ellos su papá se hacía presidente pues ya era automático, 18 años en los Pinos”.