Se rebelan contra la alcaldesa

CIUDAD DE MÉXICO.– Luego de que el pueblo de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, eligiera a Alejandro Pérez como subdelegado, sus habitantes se rebelaron anulando por mayoría al supuesto Concejo Comunitario que impuso la alcaldesa Patricia Aceves, por lo que a partir de ahora está obligada a darle nombramiento y posesión al subdelegado.

De acuerdo a la convocatoria, aprobada y difundida en tiempo y forma por el Patronato, el Consejo, las Mayordomías y el Concejo de Gobierno Comunitario del Pueblo de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, se eligió a Alejandro Pérez, originario del pueblo, que como autoridad tradicional y, de acuerdo al manual administrativo de la alcaldía, lo tiene que reconocer Patricia Aceves, pero además contratarlo como parte de la estructura de la alcaldía.

“En San Andrés Totoltepec, exigimos reconocimiento de la alcaldía y respeto a la autonomía de los pueblos”, refirió en entrevista Víctor Manzanares, originario de dicho pueblo e integrante del Concejo.

Hace seis meses, la alcaldesa respaldó la creación de un Concejo Comunitario en San Andrés Totoltepec, aún con la desaprobación de la mayoría del pueblo. Concejo que ha generado la confrontación política y social entre sus habitantes.

Sin embargo, el Concejo espurio es una representación social reconocida sólo por la alcaldía, por lo que su designación fue impugnada, y el Tribunal Electoral de la CDMX determinó que no tiene derecho público, es decir, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio.

Determinó, además, que no es una autoridad tradicional, porque tiene seis meses de creación, en cambio el subdelegado sí representa esa tradición que desde hace 70 años se viene eligiendo. Tampoco se le reconoce un derecho consuetudinario, es decir, que no puede hacer uso de los usos y costumbres. “Entonces es una figura que no tiene asidero legal”.

En consecuencia, la gente ya cansada decidió, este domingo, elegir a su autoridad tradicional. “Esto es una derrota más de la alcaldía de Tlalpan, porque hace 15 días el TE-CDMX canceló la elección de coordinador de los pueblos”, detalló el testimonio.