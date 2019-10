¡Premio a la corrupción!

FORTALECEN A LA MAFIA QUÍMICA DE DOS BOCAS DONDE SE PREMIA LA CORRUPCIÓN…

La Mafia Química (que le ha sacado raja al contrato de deshidratación de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, al imponer a la empresa KANUTAM, entre otros), aquí denunciada, que parece no tener fin, y contra todo lo que significa honestidad valiente, al contrario se va fortaleciendo, ya que ahora dos de sus principales cabezas son los nuevos premiados por la 4T: ANDRÉS CARVAJAL SOLANO como gerente de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Región Sur, en donde ya está cocinando operar con el subdirector corrupto de esa división ADOLFO CID; y ADRIÁN ÁLVAREZ BAHENA como gerente de Coordinación Operativa… Ahora se premia por bisnear a manos llenas, así como lo vienen haciendo, que dejó vacas gordas en los bancos y buena vida a sus babys… La oficial por muchos años de ACS goza de los beneficios del poder ya que no hay cosa que le pida a su Romeo y que no la complazca, en el caso de ÁLVAREZ BAHENA se sabe que sigue haciendo mal uso de su puesto al violar los derechos de trabajadores, para consentir a su princesitas, quien iba a decir que ese contrato dejó más ganancias de lo que todos se imaginaban… No olvidemos al mandadero IVÁN CEBALLOS LICONA quien es el que se encarga de hacer el trabajo sucio, las transferencias y repartición a sus jefes… LaMafia Química sigue moviendo el pandero en la terminal marítima de Dos Bocas sentados desde sus nuevos puestos, ahora con más poder, podrán seguir haciendo de las suyas, y así como ellos, todos tienen cola que les pisen, pues como no, su mentor los protege desde lo alto y es quien los acomodó para que le sigan llevando el negocio de la gallina de los huevos de oro… En las gráficas una de las casas y los coches cortesía del contrato de deshidratación, regalo de ACS a su muñequita, no cabe duda que para todos da, casa grande, chica, viajes, estos químicos si gozan de la buena vida y las muñecas de la mafia más… En la otra foto la misma baby disfrutando de París con dinero de sus sucios negocios. Habrá más…