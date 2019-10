Le es negado el acceso a un vuelo por llevar leche materna

TIRAN SU LECHE EN AEROPUERTO #BajolaLupaViralEs Dalila Chávez quien vino por una reunión a México y al momento de abordar su avión en el Bajío rumbo a EUA no la dejaron ingresar a la aeronave hasta no tirar su leche materna argumentando que el bebé no estaba con ella.

Posted by Yucatán Bajo la Lupa 2.0 on Tuesday, 15 October 2019