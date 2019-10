Fuera grito de ‘puto’ en los estadios

Hugo Hernández

Ciudad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México se hizo un llamado para que los espectadores que acudan esta tarde al partido entre México y Panamá se abstengan de lanzar gritos homofóbicos.

“Desde este Congreso se hace un llamado a la afición mexicana de futbol para que el día de hoy en el partido de México contra Panamá en el Estadio Azteca, como parte de la Liga de Naciones de Concacaf – Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- eviten gritar esa popular porra vergonzosa, homofóbica “puto”, expuso la diputada local Donají Olivera.

Durante sesión ordinaria, calificó esta frase como un signo de odio y homofobia.

“Desde el Congreso hacemos este llamado a la afición mexicana para mostrar respeto porque nuestra gente capitalina es respetuosa, solidaria, no machista, no homofóbica, no misógina”, concluyó.

La FIFA ya habla de establecer castigos de continuar el uso de esta palabra durante los eventos. Esa sanción podría ir desde sacar a los responsables hasta realizar el partido a puerta cerrada.

Si este grito ofensivo se llegara a realizar durante un juego de Selección, el equipo perdería el juego de manera automática y, de continuar, la sanción sería la eliminación.