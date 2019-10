Escenas candentes en cama

Con apenas 28 años de edad, el originario de Venezuela, Antonio Sotillo, está robando las miradas en la televisión con su interpretación en la tercera entrega de Rosario Tijeras. Y es que su personaje Pablo Morales está lleno de acción y se encuentra atrapado en el mundo de los capos liderado por El Ángel. En exclusiva para Grupo Cantón el actor dio los detalles de su trabajo.

“Mi personaje Pablo Morales me ha dejado mucho, ha sido un aprendizaje muy grande el estar en la serie de Rosario Tijeras. Para mí ha sido un placer trabajar al lado de personas tan profesionales como Bárbara del Regil y los demás compañeros”, dijo el actor.

Luego de estudiar administración de empresas en Estados Unidos, el artista sabe que la actuación es lo suyo, por eso no tiene empacho en hacer escenas de cama o lo que necesite el guión. “¡Me encantó ser actor. Y ahora me doy cuenta de que lo que estoy haciendo me apasiona y me gusta, no tengo problemas en hacer escenas de cama o eróticas si es parte de un buen guión, es trabajo”, dijo el joven talento quien muy pronto estará trabajando en la nueva película de Eugenio Derbez .