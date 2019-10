En peligro su matrimonio

A menos de un año de haber debutado en Amazon Prime Video con el reality LOL: Last One Laughing, Eugenio Derbez regresa a la plataforma de streaming con la serie documental, De viaje con los Derbez, en la que se detalla un viaje que el comediante hizo con toda su familia: Aislinn, Vadhir, José Eduardo, Alessandra Rosaldo y Mauricio Ochmann, por Marruecos. Lo curioso del caso es que en el documental los parientes se vieron al límite, al grado de que sí hubo problemas entre la pareja.

“A mí sí me costó mucho trabajo aceptar el viaje por Tana, porque no quería exponerla, tenía muchísimas dudas, amenacé con subirme al avión y regresarme. De que hemos estado a punto del divorcio sí, la verdad es que para mí desde antes de hacer este viaje ya había sido un problema entre nosotros porque yo no estaba de acuerdo en absoluto y hubo varias discusiones entre nosotros y Eugenio me tuvo que convencer, y al final accedí y llegando allá yo dije, ya lo sabía no quiero estar aquí y estuve a punto de agarrar a Tana y regresarme en un avión”, dijo Alessandra en una entrevista.

Por su parte, Eugenio confesó. “Si es un viaje que nos marcó porque sacó lo mejor y lo peor de nosotros, hubo cosas muy difíciles que nunca habíamos confrontado. Sí fue duro, no somos la pareja perfecta, van a ver el lado real y si hay pleito pues lo hay”.

Continuó. “No estuvo planeado, fue una decisión que tomamos de última hora, pero al final el resultado quedó increíble, después de que lo grabamos no queríamos que saliera porque no todos estábamos contentos con el resultado. Pero la verdad es que para el público va a ser muy divertido”, comentó.