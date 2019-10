El viaje en Uber más largo y caro para un usuario de Reino Unido

Uber se destaca por ofrecer un excelente servicio de transporte, sin embargo hay veces en las que este es tan “excelente” que no pregunta si el destino ingresado es el correcto, cumpliendo su tarea al pie de la letra.

El DJ británico Chris Reed, conocido por su nombre artístico Plastician, denunció en su cuenta de Twitter que un conductor de Uber se equivocó de dirección de destino y recorrió accidentalmente cientos de kilómetros hasta otra ciudad mientras él dormía.

El 5 de octubre, saliendo de un evento donde Plastician salió en estado de ebriedad, pidió un vehículo en Fulham, un municipio de Londres, con la esperanza de ser dejado en su casa de Croydon, otro municipio de la capital británica situado a unos 15 kilómetros de distancia.

Una gran sorpresa se llevó cuando al despertar 5 horas y media después, se encontraba en la localidad de Sleaford (condado de Lincolnshire), a 250 kilómetros al norte del destino previsto, y con una factura de aproximadamente 1.820 dólares.

Pasé esta semana tratando de obtener respuestas de Uber sobre cómo se las arregló mi conductor para llevarme por medio Reino Unido mientras me quedé dormido pensando que me dirigía de Fulham a Croydon”, escribió en un tuit compartido el 10 de octubre.

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.

Woken up in the Midlands!

Didn’t hear a peep from my driver. £1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg

— Plastician (@Plastician) October 10, 2019