El resto de un extraño ser en la playa

Muchas cosas podemos encontrarnos en la playa, desde una concha de mar poco usual, basura (lamentablemente), hasta animales extraños, tan extraños que no podemos reconocerlos.

Tom bolt encontró durante uno de sus pases por la playa de la ciudad australiana de Fremantle, lo que creyó eran los restos de un animal marino; pero este tenía un aspecto tan extraño que no logró identificarlo, pidiendo ayuda desde sus redes sociales.

Mystery over 'weird' creature found on Perth beach | via Yahoo News Australia / What do you think it is? An alien? https://t.co/lBPog1wWaB pic.twitter.com/Fc7WbYFeZ0

— Tom Bolt (@TomBolt) October 15, 2019