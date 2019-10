Cárcel para Peña y benefactores

MAESTRO, AMLO COINCIDIÓ CON RAÚL SALINAS EN EL VUELO TIJUANA-MÉXICO

-Ojalá que el presidente revise bien su cartera y su maleta, no vaya a ser que le falte algo… Don Andrés pidió a demócratas de EU no usar el T-MEC con fines políticos electorales. -Que le gane Biden a Trump, pero que no nos lleven al baile durante la elección. Una firma israelita balconeó a Pemex por recaudar $2 mil mdp para la campaña presidencial de Peña. -Se impone cárcel para los que orquestaron el desvío y el candidato ganador en 2012. El abogado Coello Trejo defendió que Lozoya no era director de la petrolera cuando ocurrieron esos moches. -Pero ya como titular de Pemex recibió los sobornazos de Odebrecht y salpicó a su jefe para lo que se necesitara… Fundar reveló que con Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos a farmacéuticas por más de 7 mil 705 mdp. -¿No te digo?.. Son una tras otra las tropelías de #LordPelucas… Además de Hedilberto Chávez y Tungüi, el GCDMX va por otros exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera. -Don Miguel y los exdiputados comisionados para la reconstrucción (Luna, Toledo y Romero) deben poner sus barbas a remojar porque la lucha contra la corrupción va en serio. Sheinbaum pidió a Negrete atender las demandas de los coyoacanenses. -A Manuelito no le sirvió de nada deslindarse del PRD-PAN y MC, y anunciar su unión a Morena; debe deslindarse también de sus malos subalternos.