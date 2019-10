Una galleta en la pared desde hace cuatro años

A veces se está aburrido en casa; como diria mi madre “el aburrimiento es la madre de la invención” y con esta palabra en la mente, Sara Smith inició un curioso experimento que incluía a su padre: pegar una galleta a la pared para saber hasta cuando él se daría cuenta.

I saw a tweet where a girl stuck a chip to the wall & her dad didnt notice it for weeks so im trying it w/ a cheezit pic.twitter.com/U2emzDYsZn — ♡ 。・゚゚✧Cheez it gurl・゚゚✧。♡ (@_sarasmithhh) November 27, 2015

El experimento comenzó en noviembre del 2015, cuando la chica pegó con silicón una “cracket” a la pared para saber cuanto tiempo tardaría su padre en darse cuenta; en esas fechas él movió un estante que dejó a la galleta atrás de esta. La galleta tuvo que moverse a otra locación

day 122, dad rearranged furniture and moved a bookshelf in front of the cheez it so it had to be moved a few feet pic.twitter.com/wbYLayT8w9 — ♡ 。・゚゚✧Cheez it gurl・゚゚✧。♡ (@_sarasmithhh) April 3, 2016

El alimento permaneción en el lugar durante 4 años, en los que, por más evidente que era, nadie se dió cuenta de este detalle hasta que el cuñado de sara se lo contó a su padre.

“Con tristeza debo anunciar que la broma ha terminado. Después de 1.410 días, casi 4 años, mi cuñado nos la echó a perder y se lo mencionó a mi papá“, explicó la joven en un tuit que ha recibido más de 440.000 ‘me gusta’ y sido compartido casi 80.000 veces.

