Rechaza Secretaría de las Mujeres Alerta de Violencia de Género en la CDMX

Hugo Hernández

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez Ramírez, señaló que no es necesario declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital, toda vez que las medidas de emergencia implementadas por el Gobierno local rebasan el protocolo de la AVG.

“Todo lo que hemos hecho, está alineado a las cinco medidas de emergencia, a las 20 conclusiones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a partir de junio a las 917 medidas específicas”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, la funcionaria aseveró que se están aplicando todos los protocolos señalados que hay que atender, y que señala la Alerte de Violencia de Género de la Ciudad de México, y todas las Alertas Nacionales que señalan esos protocolos.

“Estamos haciendo todo, absolutamente todo. Una de las medidas más difíciles, porque no somos autoridad frente a las alcaldías, pero hemos hecho muy bien el trabajo, pero en este tema no hay partidos, no hay colores”, refutó.

Gabriela Rodríguez presumió retó a los diputados de oposición a revisar su informe y dijo que la violencia contra las mujeres se tiene con una visión integral, al tiempo de presumir los programas de sendero seguro, luminarias, los botones de emergencia en el transporte público y en parques, “trabajo territorial, eso está tan marcado en la AVG, y en eso se está invirtiendo”.

Además, señaló que antes del 31 de diciembre, las 16 Alcaldías tienen un programa que deben cumplir, “es la exigencia de Conavim, pero las medidas que nos encaminó la AVG absolutamente todas, estamos en ello”, puntualizó.