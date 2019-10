Pato Borghetti: “si Odalys me acepta nos casaremos, no por la iglesia porque ya estuve casado”

Pato Borghetti: “si Odalys me acepta nos casaremos, no por la iglesia...

Pato Borghetti, ¿Cuánto llevas ya con la bella Odalys Ramírez y siguen sin querer casarse?

“Cumplimos 7 años el 28 de febrero muy felices, casarnos no es algo que nos quite el sueño, pero creo que sí va a suceder, como ya me casé por la iglesia con Gretell, por la iglesia ya no me voy a casar pero si Odalys me acepta nos casaremos por el civil”.

Los 2 son muy exitosos en el trabajo, ¿los 2 aportan a la casa?

“Somos equipo y aportamos a la familia sin ver que qué es de quién sino para beneficiar a la familia”.

¿Ya se compraron una casa?

“Estamos en eso, mi plan es comprar 2 casas, una a nombre de Santino, otra al de Gia, mi sueño es darles algo a cada uno”.

¿Si les pones tu casa a su nombre y te echan a la calle cuando crezcan?

“Espero trabajar lo suficiente para no depender de ellos o alquilaré una para mi, en eso no tengo problema”.

¿Quieren más hijos tu y la bella Odalys?

“Quizá uno más pero por el trabajo es complicado, vamos a ver si Dios quiere”.

¿Quién es más estricto tu o tu mujer?

“Soy muy consentidor, Odalys pone más límites, ella también es parte de la educación de Santino y los 2 se quieren mucho”.

¿Te molesta por Santino que Gretell se haya casado?

“FELIZ DE QUE GRETELL SE HAYA CASADO, SI ELLA ESTÁ CONTENTA A MI HIJO LE VA MEJOR ”. “Al contrario, me alegra y me da gusto que trabaje y que tenga marido, Gretell es la mamá de mi hijo y cuando ella está contenta a mi hijo le va mejor, a él le hace bien ver a su mami feliz”.

¿Con su novio anterior hasta salían en parejas, verdad?

“Tanto como salir en parejas no, pero si coincidíamos había buena onda, pero no salimos a comer juntos, llevamos 8 años separados, cada uno feliz con su vida”.

A Gretell le decías trapito, ¿Cómo le dices a Odalys?

“Le digo Amore”.

¿Santino nunca te ha dicho que quiere irse a vivir contigo?

“A veces me dice que me quiere ver más y le digo a Gretell: -Déjamelo un día más- y no hay problema”.

¿Cuando sea mayor si se quiere ir contigo, lo van a aceptar?

“Bienvenido, lo que él quiera y que sea lo mejor para él, Santi tiene las puertas abiertas y mi casa es su casa”.

¿Juntas a tus hijos, a Santino y a Gia?

“Son hermanos, Santino está un fin de semana con nosotros y uno con Gretell, cuando es así yo preparo todo para la escuela, le hago el desayuno y hacemos la tarea”.

Tú, argentino e italiano, Odalys, cubana, tus hijos mexicanos, ¿les darás a tus hijos todas esas nacionalidades?

“Si en un futuro quieren estudiar en Europa y les sirve, les daré la italiana”. concluyó Pato Borghetti quien lleva 18 años en el medio del espectáculo como cantante, actor y ahora conduciendo con mucho éxito: “Venga la Alegría”.