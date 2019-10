“Walls” posible nombre del nuevo álbum de Louis Tomlinson

Ciudad de México.- #Walls se volvió tendencia en twitter en varias partes del mundo debido a que Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, comentó que ese sería el nombre de su primer álbum en solitario.

Luego de firmar con Arista Records, y lanzar dos sencillos previos al álbum, Two of us y Kill My Mind, éste último con un estilo pop indie, se espera que el disco completo llegue el próximo año.

Tomlinson no es el único de sus compañeros con nueva música, recientemente Harry Styles estreno su nuevo sencillo “Light it Up”; Nial Horan lanzó Nice To Meet Ya y confirmo su participación en los Premios Telehit 2019, en donde compartirá escenario con Louis.

Estas fueron algunas de las reacciones de las fanáticas ante el anuncio de Telehit.

Te haz encontrado con el Lui y el Neil de la suerte. Rt y tendrás tus boletos para los #PremiosTelehit2019 pic.twitter.com/K0DmrqjwRy — Scanda. (@Scandalo04) October 8, 2019