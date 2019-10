Guía del Fin de Semana

ESPECTÁCULOS

EL TRI EN CONCIERTO

Alex Lora, la leyenda viviente, regresa a la Arena CDMX al cierre de su extensa gira llevando su rock&roll por la toda república mexicana.

¿Cuándo? Sábado 12 de octubre 21:00 hrs.

¿Dónde? Arena Ciudad de México.

¿Cuánto? Desde $879

HOMENAJE A JOHN LENNON, 79 AÑOS

El grupo Morsa y For no One, acompañados de la orquesta Liverpool ensamble recordarán con su música al exBeatle en su 79 aniversario.

¿Cuándo? Domingo 13 octubre 17:00hrs.

¿Dónde? Teatro Metropólitan.

¿Cuánto? Desde $101

DEPORTES

LUCHA LIBRE CMLL

La tradicional Arena Coliseo sacará este sábado lo mejor de sus luchadores para que realicen luchas espectaculares. No te las puedes perder.

¿Cuándo? Sábado 12 octubre 19:30 hrs.

¿Dónde? Arena Coliseo.

¿Cuánto? Desde $65

CARRERA CS IMPRESORES

Corre sobre senderos en uno de los mejores escenarios naturales en el área metropolitana de la CDMX, los viveros de añejo pueblito de Coyoacán.

¿Cuándo? Sábado 12 de octubre del 2019.

¿Dónde? Viveros de CoyoacánCDMX.

¿Cuánto? $100

CULTURA

UNO A UNO/BELLAS ARTES

En el marco del aniversario 85 de esta casa de ópera, museo y recinto artístico, el palacio será analizado con lupa en esta gran exposición. Lake Vera llevará a cabo una recontextualización.

¿Cuándo? Domingo 13 octubre 10:00 hrs.

¿Dónde? Palacio Bellas Artes.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

CONFLUENCIAS Y CONFORMIDADES

En el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico, la edición de 2019 tuvo el tema Mujeres, por lo que esta exposición pretende mostrar lo mejor.

¿Cuándo? Domingo 13 octubre 10:00hrs.

¿Dónde? Museo de Arte Moderno.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

GARNACHEANDO

EL PIALADERO

Siguiendo con el sazón tapatío, puedes visitar El Pialadero de Guadalajara. Podrás comer tortas ahogadas, lonches y otros antojitos tapatíos ofrecidos en un concurrido lugar con ambiente cálido.

¿Cuándo? Horario de cierre: 22:00 hrs.

¿Dónde? Hamburgo 332, Juárez, 06600 Cuauhtemoc, CDMX.

¿Cuánto? De $100 a $200

“EL TLAQUEPAQUE”

Si gustas probar una auténtica birria al estilo jalisciense, o un alambre y hasta unos tacos de pastor, tu opción es ir a el restaurante mexicano “El Tlaquepaque” que se ubica en La Coruña.

¿Cuándo? Lunes a Domingo de 7:00 am a 4:00 am.

¿Dónde? Carlos Pereyra 54, Viaducto Piedad, 08200 Ciudad de México.

¿Cuánto? De $50 a $100

EDOMEX

AAA VS ELITE

Toda la emoción de la mejor lucha libre llega a Ecatepec, en donde el público será testigo de una batalla más entre AAA y lucha libre ELITE, evento grabado para la televisión.

¿Cuándo? 12 de octubre 20:00 hrs.

¿Dónde? Centro Cívico de Ecatepec.

¿Cuánto? Desde $105

FERIA DEL ATOLE

La feria contará con la exposición de una amplia variedad de atolitos que podrás acompañar con su inseparable tamal, también podrás degustar diferentes antojitos

¿Cuándo? sábado 12 de octubre.

¿Dónde? Coacalco de Berriozábal.

¿Cuánto? Entrada gratuita.