¡Con precisión!

NAVIERA INTEGRAL PRETENDE DARSE BAÑOS DE PUREZA CUANDO SU PASADO ES MUY NEGRO

A través de una carta con membrete, MIRIAM VELÁZQUEZ MEJÍA (cédula 6589666) se ostenta como la apoderada legal de la firma NAVIERA INTEGRAL, SA DE CV, empresa de JUAN PABLO VEGA ARRIAGA, quien me hace llegar algunas “precisiones” respecto a la información publicada en esta columna en la edición del 24 septiembre titulada ¡GUERRA DE CORRUPTOS!… En su primer punto, la carta enviada por NAVIERA INTEGRAL “desmiente” haberse favorecido de forma ilegal de la administración del exgobernador de Quintana Roo, ROBERTO BORGE ANGULO, o de alguna otra administración gubernamental de cualquier nivel… Este servidor –estimado lector- aclara que nunca mencionó en la columna referida que la empresa NAVIERA INTEGRAL o el mismo VEGA ARRIAGA se hayan beneficiado de la administración de BORGE ANGULO o de alguna otra dependencia, sino que simplemente se hace referencia que el empresario VEGA ARRIAGA según el Registro Público del Comercio (RPC) de Quintana Roo con fecha del 20 mayo de 2015 aparece como socio de la empresa COMERCIALIZADORA TURÍSTICA MAR CARIBE COZUMEL SA DE CV (libro 1 tomo 19 volumen 2 número de registro 63 hoja 968)…

Entre los socios o accionistas de la citada empresa aparece LUIS MEDRANO MASSIEU, uno de los hombres más cercanos a BORGE ANGULO y cuyo nombre aparece en una lista que el ex mandatario de Quintana Roo había proporcionado para que lo visitaran mientras estuvo detenido en una cárcel de Panamá; de ahí se desprende el posible nexo (que no es lo mismo que beneficio)… La misma apoderada legal VELÁZQUEZ MEJÍA, confirma que en efecto VEGA ARRIAGA, presidente de NAVIERA INTEGRAL formó parte de los accionistas que constituyeron la empresa COMERCIALIZADORA TURÍSTICA MAR CARIBE COZUMEL… No obstante, VEGA ARRIAGA dejó de ser accionista de dicha empresa hace veinte años… Respecto a este punto, vuelvo hacer referencia que según el RPC, la empresa fue inscrita ante este organismo el mes de mayo de 2015 cuando BORGE era gober… Habrá más…