Prevalece impunidad en Coyoacán

La Contraloría solo ha sancionado a cinco funcionarios, ante la pasividad de Negrete

Pese a las diversas denuncias que evidencian la corrupción en la alcaldía de Coyoacán, gobernada por Manuel Negrete, poco se ha hecho; sin importar las inhabilitaciones temporales con las que se ha sancionado administrativamente a 5 funcionarios la Contraloría General de la Ciudad de México, pareciera que nada pasa y que siguen habiendo no sólo funcionarios, sino áreas completas en donde la impunidad prevalece.

Denuncias de trabajadores de la alcaldía, la Dirección General Jurídico y de Gobierno, y su titular Farid Barquet Climent, pareciera que son intocables, no obstante con tantos desaciertos en su área y en donde la corrupción se da abiertamente por su equipo allegado sin que nada pase.

Un grupo de comerciantes que ejercen el comercio en la vía pública, en específico en la calle de Londres, colonia del Carmen, frente al Museo Frida Kahlo, se acercaron a nuestra redacción a denunciar esta corrupción que los obliga al pago de cuotas diarias, obviamente, pidiendo absoluta discreción por el temor a represalias.

Cuentan los comerciantes, que en este punto sólo existían tres puestos con permiso y autorizados con venta, posteriormente se permitió el arribo de otros puestos más que saturaron la calle y arribaron también, un gran número de los llamados toreros de origen étnico con venta de artesanía, este escenario se desbordó al cierre de la anterior administración.

Actualmente, sigue desbordado el comercio, situación que es responsabilidad del JUD de Vía Pública, Andrés Aguirre Anica y por el director de Gobierno, Francisco Garrido Mondragón. Desde su llegada y con el pretexto de que iban a reordenar y a retirar el comercio, Francisco Garrido instruyó a Andrés Aguirre para que se hiciera cargo de todo, desde entonces se generó toda una estrategia de recolección de cuotas diarias y hasta por turno.

Aquí existe una particularidad que llama la atención. Cuentan los comerciantes que existe una vecina y a su vez trabajadora del Museo quien se encarga de amenazarlos y realizar una lista, pero cuando se incorporan nuevos vendedores, de inmediato los amenaza diciendo que va a llamar a vía pública para que los retire.

“Lo cierto es que esto es toda una estrategia, en donde la supuesta vecina está involucrada en esta corrupción, ya que cuando llega el personal de vía pública de inmediato se acerca y se pone a bromear con ellos, después se retiran unos metros para no ser vistos y le reportan a ella su cuenta”, destacó el testimonio.

El relato de los comerciantes cobra sentido al revisar las fotos que nos hicieron llegar, en donde se aprecia a Andrés Aguirre platicando con la vecina y cuentan los comerciantes que ella le mostraba un listado de toreros que no debía alterarse para no tener problemas en la zona, además de que cuando ponen más no se le paga a ella. Por último, le pide al JUD de Vía Pública ponga orden y no permita toreros nuevos y se ajusten a la lista ya existente, a lo que Andrés Aguirre acepta.

1,600 pesos por semana pagan los que venden papas y los triciclos de venta de cocos, así como el de los mangos, reportan su cuenta con su dirigente, quien a su vez la pasa con Andrés Aguirre y éste, con Francisco Garrido.

200 por turno, o 300 pesos por día completo paga cada torero, el dinero lo junta uno de ellos y se lo hacen llegar a Aguirre, para llegar con Francisco Garrido.

25mil ambulantes, aproximadamente, hay en Coyoacán

3 mil 500 comerciantes registrados en el Programa SISCOVIP, en la alcaldía

80 mil pesos cotizan en la Zona Centro de Coyoacán los puestos