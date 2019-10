Francisco Chíguil será citado ante la Contraloría

Hugo Hernández

Ciudad de México.- El Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, será citado a declarar ante la Contraloría General de la Ciudad de México, para aclarar los presuntos actos de nepotismo y peculado, pues de acuerdo a información revelada por este Diario existe una red de familiares de la esposa del funcionario, Beatriz Rojas, contratados por la alcaldía.

Juan José Serrano Mendoza, titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, confirmó en entrevista que está en curso una investigación en contra de funcionarios de la alcaldía Gustavo A. Madero y del propio Francisco Chíguil.

“Existe una investigación abierta en contra de Francisco Chíguil, y voy a hablar sobre este asunto con él directamente. Tenemos abierta una investigación sobre la evolución de su declaración patrimonial, sobre todo de los funcionarios señalados por malversación de fondos, peculado, entre otros”.

Hace unos días, fue destapada una red de complicidad y nepotismo, por parte de algunos funcionarios que trabajan bajo las instrucciones del alcalde, quien ha dado mancha ancha a familiares de su esposa, la diputada federal Beatriz Rojas, con el objetivo de entregarle la alcaldía en 2021.

“Tenemos abierta una investigación en contra de algunos funcionarios de la alcaldía, ya la tenemos analizada, pero en virtud del debido proceso no quiero dar más detalles. Ya tenemos elementos, no me quiero adelantar. Hoy tengo que hablar con Francisco Chíguil, y espero que nos reunamos en estos días”, apuntó el Contralor capitalino.

Hace unos meses, empresarios del ramo de la construcción de GAM, donde tienen más de 300 frentes de obra que cubre a casi 5 mil viviendas, publicaron un desplegado en algunos medios de comunicación donde denuncian la ola de corrupción y públicamente advierten que el Alcalde, a través de su cuñada Lourdes Rojas y Serafín Rojas, hermana y sobrino de su esposa Beatriz Rojas, exigían a los constructores un derecho de piso de 100 mil pesos mensuales por el tiempo que dure la obra, con la advertencia de clausurar las construcciones y llevarlos a la ruina.

El Contralor General de la ciudad comentó que se ha detectado un problema recurrente ‘discrecionalidad’ en las alcaldías, el cual se genera por cualquier trámite que se realiza, pero en un futuro será a través de manera digital, “para evitar este criterio unipersonal y esta voluntad de los funcionarios”, anotó.

El funcionario precisó que existen unas mil investigaciones abiertas en contra de trabajadores implicados en algún delito, tanto de la administración anterior como de este gobierno. “Tenemos procedimientos iniciados contra ex funcionarios de la propia Contraloría”, puntualizó.