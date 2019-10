El hombre más anciano del mundo podría ser hindú y encontrarse en increíble forma

Actualmente, el récord de la persona más longeva de la historia la tiene una mujer francesa, Jeanne Louise Calment quien vivió hasta los 122 años, muriendo en 1997. Sin embargo, este récord está ahora siendo disputado por Swami Sivanandam, un monje hindú descubierto en el areopuerto ¡con 123 años!

A passenger’s passport caused stir with immigration officers at Abu Dhabi International Airport after it disclosed that the man’s age was 124

The passport claimed that Swami Sivananda was born in #Kolkata in the West Bengal state of India on August 8 1896https://t.co/smmeu8X2wb pic.twitter.com/KDjFm2qvdV

