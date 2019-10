Necesita psiquiatra urgente

Tras el sepelio de José José que se vivió el pasado miércoles en la CDMX, en donde todo mundo corroboró que Sara Sosa no tuvo la intensión de acompañar a sus medios hermanos Marysol y Pepe Sosa a enterrar las cenizas de su padre, en BASTA! nos dimos a la tarea de consultar al Dr. Román Hernández, psicoterapeuta clínico, para que nos hablara acerca de la conducta de la joven de 24 años.

“Sara necesita terapia urgente, al igual que toda la familia, ella está en duelo y no lo sabe contralar, por eso llega a ser agresiva, ofensiva, de pronto ambiciosa, definitivamente en duelo no tiene el control, entonces es importante que tome terapia, le vendría muy bien. Porque tiene que superar primero su duelo, para que pueda limar asperezas con su familia. Porque de no tratarse no podrá tomar una decisión asertiva”.

Continuó. “Ella no ha sabido contralar su duelo, está mal elaborado, en el cual ella no sabía todo lo que se iba a desatar, entonces actuó bajo el dolor, el impulso, bajo un desequilibrio emocional. Por todo lo que proyecto, ni siquiera quiso venir a México”.

La joven es fría y calculadora. “Ella actúa basada en el ego, en la posesión y en el control, independiente te de que está viviendo su duelo. Podemos visualizar que Sara quería a don José para ella, no soportaba que se lo quisieran quitar. No quería perder el control de lo que ella consideraba que había cuidado tanto. El tema es que tenía un gran celo afectivo, a tal grado de que esto le trajo un gran conflicto y atrasó el sepelio en México del artista.