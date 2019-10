Los Horóscopos de Yamarash para este viernes 11 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente Acuario usa piedra turnalina para trasmutar las energías negativas.

ARIES

(marzo21/abril20)

La atracción se desata más que nunca, despertando pasiones sin límite, los pretendientes llegan para seducirte. El universo influye con tendencias muy ordenadas y minuciosas. Estructuras bien los planes de semana haciendo que la pases muy bien.

TAURO

(abril21/mayo21)

El sol alumbra tu vida, dando la oportunidad de encontrar esa persona especial, solo debes de estar receptivo a socializar. Buen humor y alegría es el detonante con el que interactua con sus allegados. Te vendrá bien distener la mente. Una eta de amor fluye de manera natural.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

La luz de una estrella ilumina tu vida, te ayudará cumpliendo un deseo, solo confía en que sucederá. No dejes que tu autoestima se perjudique por el desprecio de añguien, simplemente no era para ti, tu actitud positiva atrae a la persona correcta.

CÁNCER

(junio21/julio22)

La sensibilidad en tus emociones hace que te sientas muy animado o desilusionado, novela las emociones con meditación o una actividad física. El yoga será buena opción para despejar la mente y activar el cuerpo. Llegar tarde será un defecto a vencer, la puntualidad será un logro para este fin de semana.

LEO

(julio23/22agosto)

Siente que en la relación tú pones mayor énfasis y la mayor atención, busca construir en conjunto para que el amor se consolide. Una noticia te deja impactado, pondrá a prueba tu reacción y manera de tomar sorpresas. Tiendes hacer analítico más en cómo estás actuando, eso ayuda a despertar la conciencia.

VIRGO

(23agosto/22septiembre)

No te insmiscuyas en asuntos que no te acontecen o vas a tener problemas. Atiende a tu pareja y familia necesitan de tu presencia. Ocupa las riendas en asuntos en específico de tu vida, muestra el lado razonable para salir adelante. Ábrete a convivir y disfrutar de una buena compañía.

LIBRA

(23septiembre/22octubre)

Pon mayor sentido del humor este fin de semana y vas a pasarla muy bien. Manifiesta tu pensar y tu sentir no te calles nada. Será mejor que aprendas a llevar a las persona no gratas, ser diplomático y con estrategia para que no choques con nadie. Una confrontación con tu pareja será una prueba para saber si en verdad tienen que estar juntos.

ESCORPIO

(22octubre/21noviembre)

Te encuentras en perfecto estado, físico y mental, trasmites la buena vibra haciendo sentir bien a las personas más allegadas. Terminas la semana con una jornada muy agotadora. Un descanso o un pasatiempo va a recargar de energía. Estarás acompañado de la persona indicada con la que pasas un agradable momento.

SAGITARIO

(22noviembre/21diciembre)

Trasmite alegría estás muy optimista, un magnetismo de suerte por estar siempre de buenas. Contempla salir a bailar, una buena actividad para estar disfrutando del fin de semana. Logras resolver todos los pendientes gozando de tiempo libre.

CAPRICORNIO

(22diciembre/20enero)

No te ayuda nada el hecho de que siempre te estés quejando, atraes mucho los obstáculos. Observa tu entorno y replantea hacer cambios son necesarios para sentirte renovado. No te sirve estar bajo presión, planifica tus compromisos y administra bien tus tiempos.

ACUARIO

(21enero/18febrero)

Una persona que te causó daño te pedirá perdón. Fíjate bien lo qué haces no cometas los mismos errores del pasado. Conocerás a una persona que te va hacer reír y aparte te gusta aplica tus encantos para seguirse viendo. Deja que la imaginación vuele y te lleve a un mudo mejor.

PISCIS

(19febrero/ 20 marzo)

No te convendrá dejar una importante conversación, nutre tu criterio y abre la mente. A un que eres muy mental escucha más tu sentimientos ellos sabrán cómo compórtate con tu pareja. Este fin de semana te diviertes mucho