Los incidentes en el homenaje a José José

A pesar de que el homenaje de José José hubo un saldo blanco, aparecieron algunos incidentes en el camino como el pleitazo que hubo entre motocicletas y medios de comunicación.

PLEITAZO ENTRE MOTOCICLISTAS

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y reporteros, iniciaron una pelea durante el sepelio de José José. El incidente ocurrió cuando varios periodistas transitaban sobre los carriles laterales del Viaducto Miguel Alemán, poco antes de llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas, en motocicletas.

Sin embargo, lo uniformados, asignados al resguardo de las cenizas de El Príncipe de la Canción, trataron de impedir la cobertura de los medios de comunicación, que buscaban imágenes del traslado de los restos de del cantante, desde el Agrupamiento de la Fuerza Aérea Mexicana hasta el Palacio de Bellas Artes.

Ya se habían tardado los motociclistas de la @SSP_CDMX en tratar de evitar que los medios de comunicación hicieran su trabajo !!! Siempre hacen lo mismo, evitar que pasen las motos para grabar !!! @Claudiashein @GobCDMX pic.twitter.com/2LoVohWBhr — Miguel Aquino (@miguelaquino) October 9, 2019

Ante la insistencia de los reporteros, los uniformados les cerraron el paso, acto que causó un intercambio de empujones y algunos golpes.

No obstante, no pasó a más y tras unos minutos, policías y periodistas volvieron a subir a sus vehículos para continuar el trayecto.

FALTA DE EXPERIENCIA

En redes sociales se mofaron de una reportera que confundió a José José con José Alfredo Jiménez durante una transmisión en vivo en el homenaje al “Príncipe de la canción” en el Palacio de Bellas Artes.

En un video que circula se ve a Martha Celis, reportera de SDP noticias, llamar José Alfredo Jiménez al intérprete de “El triste”.

Martha Celis revivió al Rey José Alfredo Jiménez para que le rindan homenaje junto al Príncipe José José.

Esto no va a acabar bien; huele a #MagnaMegaPeda pic.twitter.com/pc775MqPX2 — Enrique del Clan D'Borgia🇲🇽® (Kyle Scherer) (@EnriqueDBorgia) October 10, 2019

“Hola qué tal, amigos de SDP Noticias, yo soy Martha Celis y me encuentro en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México donde ya hay muchas personas esperando a rendir homenaje al “Príncipe de la canción”, José Alfredo Jiménez”, se puede escuchar en el video.

TESTIMONIOS

SARITA SOSA

“Siempre serás el amor de mi vida, no te imaginas cuanto me dolió esta despedida. He tenido días de angustia y dolor, pero también la felicidad que estas en un lugar mejor. Y no voy a negar que me he llenado de temor, pero gracias a ti aprendí a ser un gladiador”, le posteó a su famoso padre.

