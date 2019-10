Los Horóscopos de Yamarash para este jueves 10 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente Acuario usa piedra imán para atraer tus deseos y se materialicen tus peticiones. ARIES (marzo 21/abril 20) Escucha tu voz interior será la conciencia quien exprese como debes de actuar. No te dejes vencer por los obstáculos y muéstrate a ti mismo que eres aferrado y que puedes lograr lo que te propones. Sonríe, atrapando la atención por ese estado de ánimo y buen humor.

TAURO

(abril 21/mayo 21)

Las condiciones se acomodan a tu favor. Una estrella propicia un deseo, decreta a media noche teniendo fe y será posible. Este es el momento para demostrar tus habilidades y talento, un desafío requiere de todas tus capacidades.

GÉMINIS

(mayo 22/junio 20)

Se cruza en tu camino una persona con la que tienes mucho en común, pasarán buenos momentos juntos, las relación se va intensificar solo si sale a relucir el lado, más seductor. Un deseo se concreta y se hace realidad. Nuevas oportunidades generan mucha motivación.

CÁNCER

(junio 21/julio 21)

Después de tanto alboroto por fin llega la armonía, difícilmente algo te saca de estado pleno de serenidad. Has un receso para meditar y considerar lo que es mejor para ti, será decisivo las acciones para terminar el año con dicha. Evita los excesos o se puede dañar tu salud.

LEO

(julio 22/agosto 22)

Las buena relación estrecha más el vínculo con familiares y amigos, recibiendo muestras de cariño. Alguien busca dejarte en mal con sus comentarios, demuestra tu estabilidad con tus acciones. Si te juzgan es por la importancia que representan, solo cuídate de las malas intenciones.

VIRGO

(agosto 23/septiembre 22)

Podrás desesperar y frustrar por no conseguir tus metas, busca todos los medios para alcanzar esos anhelos. Abre tu mente a convivir con todo tipo de personas, libérate de los prejuicios y acepta a las personas tal y como son. Un nuevo impulso marca gran diferencia, tu estado de ánimo más alegre y con mayor energía.

LIBRA

(septiembre 23/octubre 22)

No te lamerte de lo que no hiciste en el pasado, por que ahora tendrás una gran oportunidad para consolidar mejores proyectos, va depender de no dejar ir las oportunidades. Atrévete a las nuevas actividades no tengas miedo a los cambios son para mejorar.

ESCORPIO

(octubre 23/noviembre 21)

No te limites por esas inseguridades, si se puede, tu mente va a vibrar tan poderosa que va atraer lo que quieres. Confía en tu capacidad y tu inteligencia, tienes mucho que ofrecer tus talentos pueden explotarse y sacar provecho.

SAGITARIO

(noviembre 22/diciembre 21)

Deja de lamentarte y acciona de manera más directa, atrévete hacer actividades diferentes. Las posibilidades de crecimiento y fortuna incrementa gracias al impacto de mercurio. Confía plenamente en tu poder superior el va a manifestándose con su poder para ayudarte.

CAPRICORNIO

(diciembre 22/enero 20)

Tu puedes lograr más, es cuestión de mentalizarte y darte seguridad. Muestras el lado más preparado al sacar adelante una tarea difícil. Tu esfuerzo dará grandes recompensas. Valora lo que estás viviendo es uno de los mejores momentos del año.

ACUARIO

(enero 22/febrero 19)

Existe algo que te perturba y te incomoda, busca darle solución. Un amigo necesita de tu apoyo saca a relucir el lado más bondadoso para que el dharma te llene de bendiciones. Ten un poco de paciencia está próximo una sorpresa que te llena de alegría.