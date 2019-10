Calderón niega presión al Poder Judicial

Ciudad de México.– Se dio a conocer un escándalo más, y es que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acusó que el expresidente Felipe Calderón presionó y amenazó al Poder Judicial de la Federación durante su gobierno, aunque el panista lo negó y dijo “que diga en qué casos, cuándo se realizaron y qué hizo al respecto”.

El también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que incluso él mismo fue objeto de dichas presiones por parte del propio Calderón, aunque no entró en detalles, todo esto al participar en el programa conducido por John Ackerman y Sabina Berman, transmitido en Canal 11.

Al referirse al actuar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte, ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa, que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente, que sí amenazó, que sí presionó y que, no solo soy testigo, sino que fui objeto de esas presiones”, comentó.

Respecto a la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, Zaldívar sólo aseveró que se trató de una decisión personal.

“Fue una decisión personal, que yo respeto, y sobre la cual no voy a expresar ningún comentario”, dijo.

Después de la entrevista le llovieron críticas en Twitter y ante ello, insistió en que jueces y magistrados, han mostrado independencia en las resoluciones que se han turnado a sus manos.

“Nunca pensé que asistir a un programa de TV tuviera que ver con la independencia de un juez. Supuse que esta se acredita con los votos, durante años y en asuntos en los que se anteponen los derechos humanos a las presiones y a las amenazas. Pero parece que para algunos esto no cuenta”, escribió.