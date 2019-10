Viraje del Poder Judicial dará luz verde a Santa Lucía: Diputados

Ciudad de México.- Diputados de oposición en el Congreso de la Ciudad de México, descalificaron el anuncio que este martes hizo el Gobierno federal para iniciar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional, en Santa Lucía, y afirmaron que el mensaje corresponde a un ‘viraje’ del Poder Judicial para revocar los amparos interpuestos.

El diputado del PAN, Jorge Triana aseveró que con la resolución de un solo amparo no es suficiente para iniciar la obra del Nuevo Aeropuerto, toda vez que se tienen que resolver todos para que pueda haber luz verde al proyecto.

“Nosotros creemos, que por el criterio que se está fijando, hay un viraje por la postura que se tenía realmente por parte del Poder Judicial a este respecto. El argumento es que es un tema de seguridad nacional, la verdad es que no le encuentro sentido a construir un aeropuerto privado en una base militar sea un asunto de seguridad nacional”, expresó.

En entrevista, el integrante el secretario de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso capitalino, calificó como absurdo el anuncio hecho por el Ejecutivo federal, pues las razones de fondo es que no hay un estudio de factibilidad ‘serio’, y aseguró que se hizo un estudio ‘exprés’, además de que no hay aval de las agencias internacionales, ni siquiera de la ONU para llevar a cabo dicha obra.

“Nos parece extraño el viraje del Poder Judicial, justo en el momento de la salida del ministro Medina Mora, como en el caso de las Estancias Infantiles. Es un capricho del Presidente, lo dijimos desde canceló la obra en Texcoco”, subrayó.

Para el Vicepresidente de dicha Comisión, el diputado Francisco Aboitiz, lo que debe hacer la Consejería Jurídica federal es revisar bien si no hay ningún amparo para iniciar la obra, porque de lo contrario se estaría incurriendo en desacato.

“El problema del Nuevo Aeropuerto no era ni Santa Lucía, ni Texcoco, la mejor opción era Toluca. No sólo es construir un aeropuerto, sino construir un potencial económico que permita mover cargas y pasajeros de manera eficiente. No hay claridad en el proyecto”, anotó.

Jorge Gaviño, presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario, coincidió en que aún no está resuelto el tema de los amparos, y detalló que existen nueve suspensiones definitivas que se deberán resolver, de lo contrario no se puede construir, ni poner una ‘segunda’ piedra sino están resueltas todas las impugnaciones.

“El Gobierno federal está empleando todas sus herramientas jurídicas para vencer el asunto del amparo. Ya llevamos casi un año de atraso y, pues finalmente, ya fueron a poner una primera piedra, y no creo que vayan a poner una segunda piedra en cuanto se levanten las suspensiones”, aseveró.

Hace un par de meses, los legisladores locales realizaron un recorrido a Santa Lucía para saber los avances y condiciones de la obra, pero consideraron que hay una serie de irregularidades que no pueden pasarse por alto, por lo que para Jorge Gaviño el anuncio del Ejecutivo federal, es “voluntad presidencial, pero también está el llamado del Poder Judicial a respetar un mandato”.